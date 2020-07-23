КСУ рассмотрит конституционность закона о ВАКС

В Конституционный Суд Украины поступило представление о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде. Об этом сообщил пресс-центр КСУ в среду, 22 июля.



Отмечается, что представление подали 49 народных депутатов Украины.



"Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный Суд с ходатайством признать Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении.



Сообщается, что парламентарии считают указанный Закон неконституционным в целом.



"... ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному Закону Украины, и без каких Закон № 2447 нельзя применять вообще", - отмечается в представлении.

