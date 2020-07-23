На Украине создадут черный список "замешанных в терроризме"

Правительство Украины утвердило порядок формирования перечня лиц, которые связаны с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции. Данный список будет формироваться на основании, в том числе, и судебных решений.



Соответствующее постановление поддержали на заседании Кабмина, в среду, 22 июля.



В частности, Государственную службу финансового мониторинга обязали сформировать такой перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.



Отмечается, что в такую базу данных будут заносить ФИО граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа. Что касается юридических лиц - полное наименование, местонахождение, идентификационный код.



Как уточнили в Министерстве финансов, информация будет подаваться в Госфинмониторинг СБУ и МИД для включения в список. Эти же органы будут рассматривать запросы относительно исключения лиц из указанного перечня террористов. Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.



Также сообщается, что Кабмин утвердил положение о единой информационной системе предотвращения и противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

