В июле газ для населения на Украине подорожал на 7%

После того как в июне газ для населения в Украине подешевел на 6%, в июле его оптовая цена выросла на 7%. Его продавали по 2,30 грн за кубометр. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". "В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), выросла на 16 копеек...

...до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Это на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года", - сообщили в компании.



Уточняется также, что в целом с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 53%.



При этом аналитики "Нафтогаза" отмечают, что цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Впрочем, в украинских хранилищах есть значительные запасы газа и это может сдержать рост цен.



"Мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам - на 20, а то и на 30%", - сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

