Разумков подписал изменения в Избирательный кодекс
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду, 22 июля, подписал проект об изменениях в Избирательный кодекс, свидетельствуют данные на сайте парламента.
"22 июля 2020 года закон направлен на подпись Президенту", - сказано в сообщении о проведении документа.
Напомним, Рада приняла изменения в избирательное законодательство 16 июля.
Проектом, в частности, установлен предел для самовыдвижения в 10 тысяч населения (партизация). В городах с большим населением будет пропорциональная система с открытыми списками.
Также решили не менять так называемый кандидатский минимум для продвижения кандидата в территориальном избирательном округе и оставили его на уровне 25%. Предлагали 5% и 50%. Таким образом остались закрытые списки.
Также парламент изменил форму избирательного бюллетеня. Размер залога кандидатов снизили в девять раз.