Разумков подписал изменения в Избирательный кодекс

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду, 22 июля, подписал проект об изменениях в Избирательный кодекс, свидетельствуют данные на сайте парламента.



"22 июля 2020 года закон направлен на подпись Президенту", - сказано в сообщении о проведении документа.



Напомним, Рада приняла изменения в избирательное законодательство 16 июля.

Проектом, в частности, установлен предел для самовыдвижения в 10 тысяч населения (партизация). В городах с большим населением будет пропорциональная система с открытыми списками.



Также решили не менять так называемый кандидатский минимум для продвижения кандидата в территориальном избирательном округе и оставили его на уровне 25%. Предлагали 5% и 50%. Таким образом остались закрытые списки.





Также парламент изменил форму избирательного бюллетеня. Размер залога кандидатов снизили в девять раз.

