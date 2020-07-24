Канадцам советуют заниматься сексом через стенку

Центр Британской Колумбии по борьбе с заболеваниями выпустил методичку, в которой дает рекомендации жителям Канады, как правильно и безопасно заниматься сексом во время коронавирусной пандемии. В частности, партнерам предлагают делать это через глори хоул, пишет Vice.



Глори хоул - специальное отверстие в стенке или перегородке. Так партнеры не смогут контактировать лицом к лицу.



Чтобы совсем обезопасить себя от заражения COVID-19, специалисты рекомендуют надевать маску или защитный щиток.



Если у партнеров нет глори хоул, тогда следует, как указано в методичке, во время секса использовать позы, исключающие контакт с лицом партнера.



Разрешается заниматься мастурбацией, но при условии безопасного расстояния между людьми.



В методичке советуют избегать поцелуев. А также до и после самого контакта тщательно вымыть все тело с мылом.

