Киану Ривз пишет комикс про супергероя-полубога

Всеобщий любимец Киану Ривз стал соавтором серии комиксов BRZRKR о супергерое Берсеркере, который родился 80 тысяч лет назад от смертной матери и бога войны. Он полубог, который тяготится насилием, многое повидал и устал от мира, но в целом он довольно приятный парень.



«Это маленькая фантазия в реальности. У меня в голове есть картинка парня, который на протяжении веков сражается из-за пристрастия его отца к насилию, но при этом производит впечатление человека, попавшего в ловушку и пытающегося выбраться из нее», — рассказал Ривз в интервью USA Today.



Герой познал природу насилия, морали и неоднократно встает перед сложным этическим выбором. По сюжету он соглашается работать на американские власти в обмен на правду о своем существовании. В комиксе будет много крови и сцен насилия.



У комикса, который выпустит издательство Boom!, будет 12 выпусков, они начнут выходить 7 октября — по журналу в месяц. Соавтором сценария Ривза стал американский автор комиксов, художник Мэтт Киндт. Графикой займутся художники Алессандро Витти и Билл Крабтри.



В интервью Ривз рассказал, что очень любит комиксы и всегда мечтал сыграть Росомаху. На замечание, что его фанаты будут только рады, актер ответил: «Нееет». Впрочем, Берсеркера актер сыграет с радостью (как отмечает USA Today, в этом году издательство Boom! заключило сделку с Netflix на производство контента).





