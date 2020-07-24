Секрет "гусиной кожи" раскрыт

Гарвардский университет, сообщает "Новости Mail.RU", исследовал феномен появления мурашек. Эксперименты с грызунами позволили пролить свет на этот вопрос. Оказалось, "гусиная кожа" - побочное явление работы замкнутой системы, направленной на регулирование роста волос.



Известно: нервные окончания на поверхности кожи есть часть симпатической нервной системы, контролирующей реакции организма на внешние раздражители. Они связаны с расположенными под кожей волокнами гладкой мышечной ткани, которые имеют связь со стволовыми клетками волосяных фолликулов. В ответ на холод симпатические нейроны посылают нервные сигналы в подкожные мышцы, которые сокращаются, и на коже появляются мурашки, а волосы встают дыбом.



При этом параллельно происходит активация стволовых клеток волосяных фолликулов, что стимулирует рост волос на теле. По словам ученых, "гусиная кожа" - свидетельство наличия связи симпатических нейронов и волосяных фолликулов через сокращающуюся мышечную ткань.



Таким образом, если холодовое воздействие непродолжительное, стволовые клетки получают от нейронов однократную команду, заставляющую их перейти в состояние готовности к регенерации. При длительном снижении температуры стволовые клетки запускают программу увеличения растительности на теле.

