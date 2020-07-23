Казино «Нью-Васюки» и пеликаны на пляже
С принятием Верховной Радой законопроекта об игорном бизнесе пресса запестрела заголовками об украинском Лас-Вегасе. Любители экзотики приводят в пример китайский Макао, где в казино и гостиницах при них трудится 70% населения. Почему-то реже вспоминают о Батуми. А ведь там, по отзывам отдыхающих, казино на каждом углу. Часто вместе с борделями. Иранцы и турки очень довольны. Правда, ни Макао, ни Грузия никогда не были космическими державами. Но то наше прошлое, а рулетка – будущее...
Говорят, уже в сентябре, после подписания закона об азартных играх президентом, у нас моментально появятся все виды азартных игр: казино, онлайн-казино, букмекерские конторы, игральные автоматы, лотереи, интернет-покер, карточные игры и т.п. Многие из них и сейчас существуют, но как бы нелегально.
Специально под новый закон планируется построить город-сад в Одесской области. Этот тот самый новый курорт на Черном море, о котором во время одного из инвестиционных форумов (кажется, в Мариуполе) говорил Владимир Зеленский. Этот проект упоминался в одном пакете с еще одной заманухой для инвесторов – «козацким Диснейлендом» на Хортице. Теперь и его можно приправить игральными автоматами. И даже казино.
Но Хортица и без того весьма раскрученный туристический маршрут для отечественного туриста. Сомневаюсь, что парк развлечений в глубинке возле металлургических комбинатов привлечет толпы иностранцев. Турки с иранцами, которые облюбовали Батуми, потому что это близко, и уже появляются в Одессе (а турки – еще и в Киеве на Крещатике), приезжают не ради каруселей. У них свои развлечения. Догадайтесь какие.
А вот новый город-курорт с игорной зоной на Черном море – это и есть наш будущий Лас-Вегас. Правда, настолько сильно пахнущий Нью-Васюками, что просто не могу пройти мимо этой грандиозной утопии.
Итак, речь идет о проекте под условным названием «Дунайя» на дамбе между Черным морем и лиманом Сасык, на территории Татарбунарского и Килийского районов Одесской области. Концепцию якобы утвердил лично Владимир Зеленский в конце 2019 года.
Пишут, что это будет первый в Украине круглогодичный город-казино на площади свыше 500 га, где расположатся 80 отелей репрезентативного европейского уровня, десятки казино и игровых зон, а также масштабный концерт-холл для проведения музыкальных фестивалей на 50 тысяч человек. Только протяженность набережной планируется больше 10 км.
Не удивительно, что за почти 30 лет независимости сюда не заходили серьезные иностранные инвесторы. Я бы сказала – не забредали. А у локального агробизнеса головной болью является перманентная засуха. Потому что, несмотря на наличие большого количества мелких водоемов, близость Черного моря и Дуная, с водой здесь серьезные проблемы. Советские системы орошения уже вышли из строя и были распилены на металлолом
Причем, первые отели построят и откроют уже в 2022 году, а к 2025 «Дунайя» должна по плану принять первый миллион туристов со всего мира. Еще через пять лет посещать украинский Лас-Вегас в окрестностях Татарбунар ежегодно будут до шести миллионов игроков и отдыхающих.
Не хочу ничего плохого сказать о Татарбунарах, но чуть дальше, примерно за сотню километров, расположены греческие села, откуда родом моя бабушка. Я не глубокий знаток тех мест, но приблизительное представление имею. В отличие, судя по всему, от тех, кто собирается возводить в тех краях город будущего для игроманов.
Места там, мягко говоря, от цивилизационных благ далекие. Если при Союзе тут были даже железнодорожные станции и речные дунайские порты, то сейчас и автобусной остановки не найдешь. В отдаленные села автобусы не ходят, потому что нет дорог.
Но местные жители на это не жалуются. Живут простыми бытовыми радостями в зависимости от этнического состава населенного пункта. В болгарских селах выращивают свиней и помидоры. В молдавских делают вино. Цыгане специализируются на металлоломе. Причем тут они вовсе не такие живописные как в фильме «Жестокий романс».
Читала в издании «Страна», что «заболоченные островки и плавни на пограничном с Румынией Дунае, а также сухопутная и речная граница с Молдовой со времен Остапа Бендера из «Золотого теленка» были основными каналами по переброске контрабанды из Украины в Румынию и Молдову и обратно – от наркотиков и оружия до сигарет».
Надо полагать, что этот промысел процветает и сейчас. И контролируют его пресловутые бессарабские кланы влияния. На фотографиях – ну чисто персонажи из фильмов Кустурицы «Время цыган», «Черная кошка, белый кот» и т.д.
Не удивительно, что за почти 30 лет независимости сюда не заходили серьезные иностранные инвесторы. Я бы сказала – не забредали. А у локального агробизнеса головной болью является перманентная засуха. Потому что, несмотря на наличие большого количества мелких водоемов, близость Черного моря и Дуная, с водой здесь серьезные проблемы. Советские системы орошения уже вышли из строя и были распилены на металлолом, а новые почему-то не строятся. Во всяком случае, их недостаточно.
С электроснабжением были проблемы, которые как бы решили за счет ветропарков. Но не факт, что этих мощностей хватит на «неоновый город», который будет светиться днем и ночью 365 дней в году, ублажая миллионы туристов со всего мира. Хотя план именно такой.
Есть тут еще и экологический момент – близость Дунайского заповедника и природного парка «Тузловские лиманы», на который Евросоюз щедро выделял средства для сохранения гнездовий птиц. Помню даже скандал был при возведении ветряков – якобы они повреждают птицам крылья. Кому-то из бизнесменов даже выделили (или пообещали) компенсацию, чтобы он убрал свой ветряк с маршрута перелетных птиц.
«Именно госбюджет станет источником финансирования» нового города курорта. На все про все требуется $2,5 млрд. Таких сумм у государства нет. Поэтому оно возьмет на себя «хозяйственные заботы» – дамбы, дороги, берегоукрепление и прочую инфраструктуру, а остальное вложат частные инвесторы. Возможно, под госгарантии. Видимо, в этом и заключается секрет раскрутки украинского Лас-Вегаса, пахнущий «Нью-Васюками»
Поэтому, когда я читаю, что наигравшиеся в рулетку гости многочисленными группами будут углубляться в заповедник и отдыхать на роскошных природных пляжах, любуясь пеликанами, которые проводят тут лето, у меня возникают глубокие сомнения по поводу позитивной реакции Евросоюза на подобное паломничества. После того, как на Тузловских лиманах появятся толпы туристов, пеликаны оттуда, несомненно, сбегут.
Если, конечно, все пойдет по плану и в Бессарабию действительно съедутся туристы со всего мира. Потому что сами подумайте – зачем им это нужно? В мире и так достаточно других раскрученных мест, где есть тот же самый набор азартных услуг, да еще и легальные проститутки.
До Лас-Вегаса нам как до Луны, во всех смыслах этого слова. А Батуми просто удобно расположен для наплыва турков. По большому счету мы попадаем в одну нишу с российскими аналогами автономных игровых зон, которые доказали нерентабельность такого формата.
Но в России своя фишка. Там азартные игры в городских отелях фактически запрещены. «Азартничать» можно лишь в специально отведенных для этого зонах. Одной из первых таких зона стал «Азов-сити» – в 50 км от Ейска на границе Ростовской области и Краснодарского края. Запуск казино вместе с гостиницей на 90 номеров обошелся примерно в 2,3 млрд. руб. Потом эта зона обанкротилась и ее закрыли.
Открыли новую в Сочи, затем в 50 км от Калининграда и в окрестностях Владивостока. Вложились основательно. Возвели гостинично-развлекательный комплекс: казино и торговый центр с магазинами tax free, даже поле для гольфа. Но особого успеха нет. Как и постоянного потока клиентов, в отличие от городов-миллионников.
Не сомневаюсь, что вскоре после вступления закона в силу все многообразие радостей азарта будет доступно в Киеве, Одессе, Львове. Гостиницу «Днипро» зачем купили? Все утверждают, что под казино. Поэтому локомотив украинского экономического развития, как написали в одной из статей об игровой зоне на черноморском побережье, рискует оказаться бронепоездом на запасном пути.
Кстати, опять-таки из прессы узнала, что «именно госбюджет станет источником финансирования» нового города курорта. На все про все требуется $2,5 млрд. Таких сумм у государства нет. Поэтому оно возьмет на себя «хозяйственные заботы» – дамбы, дороги, берегоукрепление и прочую инфраструктуру, а остальное вложат частные инвесторы. Возможно, под госгарантии. Видимо, в этом и заключается секрет раскрутки украинского Лас-Вегаса, пахнущий «Нью-Васюками». Распилить бюджет – это почти как выигрыш в казино. Но еще до того, как его построили.