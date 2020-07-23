Казино «Нью-Васюки» и пеликаны на пляже

С принятием Верховной Радой законопроекта об игорном бизнесе пресса запестрела заголовками об украинском Лас-Вегасе. Любители экзотики приводят в пример китайский Макао, где в казино и гостиницах при них трудится 70% населения. Почему-то реже вспоминают о Батуми. А ведь там, по отзывам отдыхающих, казино на каждом углу. Часто вместе с борделями. Иранцы и турки очень довольны. Правда, ни Макао, ни Грузия никогда не были космическими державами. Но то наше прошлое, а рулетка – будущее...



Говорят, уже в сентябре, после подписания закона об азартных играх президентом, у нас моментально появятся все виды азартных игр: казино, онлайн-казино, букмекерские конторы, игральные автоматы, лотереи, интернет-покер, карточные игры и т.п. Многие из них и сейчас существуют, но как бы нелегально.



Специально под новый закон планируется построить город-сад в Одесской области. Этот тот самый новый курорт на Черном море, о котором во время одного из инвестиционных форумов (кажется, в Мариуполе) говорил Владимир Зеленский. Этот проект упоминался в одном пакете с еще одной заманухой для инвесторов – «козацким Диснейлендом» на Хортице. Теперь и его можно приправить игральными автоматами. И даже казино.



Но Хортица и без того весьма раскрученный туристический маршрут для отечественного туриста. Сомневаюсь, что парк развлечений в глубинке возле металлургических комбинатов привлечет толпы иностранцев. Турки с иранцами, которые облюбовали Батуми, потому что это близко, и уже появляются в Одессе (а турки – еще и в Киеве на Крещатике), приезжают не ради каруселей. У них свои развлечения. Догадайтесь какие.



А вот новый город-курорт с игорной зоной на Черном море – это и есть наш будущий Лас-Вегас. Правда, настолько сильно пахнущий Нью-Васюками, что просто не могу пройти мимо этой грандиозной утопии.



Итак, речь идет о проекте под условным названием «Дунайя» на дамбе между Черным морем и лиманом Сасык, на территории Татарбунарского и Килийского районов Одесской области. Концепцию якобы утвердил лично Владимир Зеленский в конце 2019 года.



Пишут, что это будет первый в Украине круглогодичный город-казино на площади свыше 500 га, где расположатся 80 отелей репрезентативного европейского уровня, десятки казино и игровых зон, а также масштабный концерт-холл для проведения музыкальных фестивалей на 50 тысяч человек. Только протяженность набережной планируется больше 10 км.



Не удивительно, что за почти 30 лет независимости сюда не заходили серьезные иностранные инвесторы. Я бы сказала – не забредали. А у локального агробизнеса головной болью является перманентная засуха. Потому что, несмотря на наличие большого количества мелких водоемов, близость Черного моря и Дуная, с водой здесь серьезные проблемы. Советские системы орошения уже вышли из строя и были распилены на металлолом

«Именно госбюджет станет источником финансирования» нового города курорта. На все про все требуется $2,5 млрд. Таких сумм у государства нет. Поэтому оно возьмет на себя «хозяйственные заботы» – дамбы, дороги, берегоукрепление и прочую инфраструктуру, а остальное вложат частные инвесторы. Возможно, под госгарантии. Видимо, в этом и заключается секрет раскрутки украинского Лас-Вегаса, пахнущий «Нью-Васюками»

Причем, первые отели построят и откроют уже в 2022 году, а к 2025 «Дунайя» должна по плану принять первый миллион туристов со всего мира. Еще через пять лет посещать украинский Лас-Вегас в окрестностях Татарбунар ежегодно будут до шести миллионов игроков и отдыхающих.Не хочу ничего плохого сказать о Татарбунарах, но чуть дальше, примерно за сотню километров, расположены греческие села, откуда родом моя бабушка. Я не глубокий знаток тех мест, но приблизительное представление имею. В отличие, судя по всему, от тех, кто собирается возводить в тех краях город будущего для игроманов.Места там, мягко говоря, от цивилизационных благ далекие. Если при Союзе тут были даже железнодорожные станции и речные дунайские порты, то сейчас и автобусной остановки не найдешь. В отдаленные села автобусы не ходят, потому что нет дорог.Но местные жители на это не жалуются. Живут простыми бытовыми радостями в зависимости от этнического состава населенного пункта. В болгарских селах выращивают свиней и помидоры. В молдавских делают вино. Цыгане специализируются на металлоломе. Причем тут они вовсе не такие живописные как в фильме «Жестокий романс».Читала в издании «Страна», что «заболоченные островки и плавни на пограничном с Румынией Дунае, а также сухопутная и речная граница с Молдовой со времен Остапа Бендера из «Золотого теленка» были основными каналами по переброске контрабанды из Украины в Румынию и Молдову и обратно – от наркотиков и оружия до сигарет».Надо полагать, что этот промысел процветает и сейчас. И контролируют его пресловутые бессарабские кланы влияния. На фотографиях – ну чисто персонажи из фильмов Кустурицы «Время цыган», «Черная кошка, белый кот» и т.д.Не удивительно, что за почти 30 лет независимости сюда не заходили серьезные иностранные инвесторы. Я бы сказала – не забредали. А у локального агробизнеса головной болью является перманентная засуха. Потому что, несмотря на наличие большого количества мелких водоемов, близость Черного моря и Дуная, с водой здесь серьезные проблемы. Советские системы орошения уже вышли из строя и были распилены на металлолом, а новые почему-то не строятся. Во всяком случае, их недостаточно.С электроснабжением были проблемы, которые как бы решили за счет ветропарков. Но не факт, что этих мощностей хватит на «неоновый город», который будет светиться днем и ночью 365 дней в году, ублажая миллионы туристов со всего мира. Хотя план именно такой.Есть тут еще и экологический момент – близость Дунайского заповедника и природного парка «Тузловские лиманы», на который Евросоюз щедро выделял средства для сохранения гнездовий птиц. Помню даже скандал был при возведении ветряков – якобы они повреждают птицам крылья. Кому-то из бизнесменов даже выделили (или пообещали) компенсацию, чтобы он убрал свой ветряк с маршрута перелетных птиц.Поэтому, когда я читаю, что наигравшиеся в рулетку гости многочисленными группами будут углубляться в заповедник и отдыхать на роскошных природных пляжах, любуясь пеликанами, которые проводят тут лето, у меня возникают глубокие сомнения по поводу позитивной реакции Евросоюза на подобное паломничества. После того, как на Тузловских лиманах появятся толпы туристов, пеликаны оттуда, несомненно, сбегут.Если, конечно, все пойдет по плану и в Бессарабию действительно съедутся туристы со всего мира. Потому что сами подумайте – зачем им это нужно? В мире и так достаточно других раскрученных мест, где есть тот же самый набор азартных услуг, да еще и легальные проститутки.До Лас-Вегаса нам как до Луны, во всех смыслах этого слова. А Батуми просто удобно расположен для наплыва турков. По большому счету мы попадаем в одну нишу с российскими аналогами автономных игровых зон, которые доказали нерентабельность такого формата.Но в России своя фишка. Там азартные игры в городских отелях фактически запрещены. «Азартничать» можно лишь в специально отведенных для этого зонах. Одной из первых таких зона стал «Азов-сити» – в 50 км от Ейска на границе Ростовской области и Краснодарского края. Запуск казино вместе с гостиницей на 90 номеров обошелся примерно в 2,3 млрд. руб. Потом эта зона обанкротилась и ее закрыли.Открыли новую в Сочи, затем в 50 км от Калининграда и в окрестностях Владивостока. Вложились основательно. Возвели гостинично-развлекательный комплекс: казино и торговый центр с магазинами tax free, даже поле для гольфа. Но особого успеха нет. Как и постоянного потока клиентов, в отличие от городов-миллионников.Не сомневаюсь, что вскоре после вступления закона в силу все многообразие радостей азарта будет доступно в Киеве, Одессе, Львове. Гостиницу «Днипро» зачем купили? Все утверждают, что под казино. Поэтому локомотив украинского экономического развития, как написали в одной из статей об игровой зоне на черноморском побережье, рискует оказаться бронепоездом на запасном пути.Кстати, опять-таки из прессы узнала, что «именно госбюджет станет источником финансирования» нового города курорта. На все про все требуется $2,5 млрд. Таких сумм у государства нет. Поэтому оно возьмет на себя «хозяйственные заботы» – дамбы, дороги, берегоукрепление и прочую инфраструктуру, а остальное вложат частные инвесторы. Возможно, под госгарантии. Видимо, в этом и заключается секрет раскрутки украинского Лас-Вегаса, пахнущий «Нью-Васюками». Распилить бюджет – это почти как выигрыш в казино. Но еще до того, как его построили.