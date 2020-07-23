Как вылечить геморрой при беременности: симптомы, рекомендации и основные способы

При беременности женский организм претерпевает глобальные изменения, которые могут стать причиной развития ряда заболеваний. К их числу относится геморрой, протекающий без клинических проявлений. Выявить патологию на раннем этапе непросто, но после перехода к активному прогрессированию она причиняет массу неудобств.

При появлении первичных признаков геморроя стоит выполнить ряд общих рекомендаций по изменению рациона, увеличению времени прогулок, регулярным гигиеническим процедурам. Ректальные свечи Релиф во время беременности можно применять без опасений. Препарат снимает воспаление, останавливает кровотечение, ускоряет заживление.

Симптомы геморроя при беременности

Изначально геморрой протекает бессимптомно, что осложняет его выявление. Ранняя стадия заболевания часто характеризуется дискомфортными ощущениями во время опорожнения кишечника, периодическим появлением легких болей в районе прямой кишки. Иногда из заднего прохода выделяется небольшое количество крови.

Если первичные признаки геморроя оставлены без внимания, то болезнь начинает прогрессировать. На этой стадии выделяют несколько ее симптомов:

регулярный зуд, присутствующий в районе прямой кишки;



геморроидальные узлы, возникающие в перианальной зоне;



слизистые, кровяные выделения при опорожнении кишечника;



тянущие болевые ощущения, которые отдаются в пояснице.

Перечисленные симптомы требуют срочного обращения к врачу. Они не пройдут самостоятельно, а со временем болезнь будет только прогрессировать. На третьей стадии сопутствующие геморрою проблемы доставляют намного больше неудобств, становятся причиной общего недомогания, невозможности ведения привычного образа жизни.

Как лечить геморрой при беременности

Сложность лечения геморроя при вынашивании ребенка сводится к многочисленным ограничениям на прием медикаментов. Предпочтение следует отдавать средствам для наружного применения – суппозиториям, мазям, кремам, которые сужают сосуды, обезболивают, обладают противовоспалительным эффектом. Линейка препаратов «Релиф» разработана для безопасной терапии, не влияющей на развитие плода.

Оптимальный способ лечения геморроя у беременной женщины определяет ее врач. После выявления болезни следует изменить свой образ жизни для улучшения общего состояния организма. Основные рекомендации сводятся к пересмотру рациона, тщательному соблюдению гигиенических правил, регулярным прогулкам на свежем воздухе. Такая физическая активность улучшает отток крови в области прямой кишки, нормализует стул.