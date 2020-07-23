Группа ABBA выпустит новые песни в следующем году

Шведская группа ABBA в 2021 году намерена выпустить сразу пять новых песен. Об этом, в среду, 22 июля сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

Как рассказал Ллойд, группа написала пять новых песен, которые планировалось выпустить в 2020 году, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса релизы пришлось перенести.

Шведская группа, состоящая из Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, завоевала международную известность в 1974 году после победы на Евровидении с песней Waterloo.

Коллектив состоял из двух супружеских пар - Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Позже их браки распались.



Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году. В 1982 году вышла пластинка-компиляция The Singles: The First Ten Years, включавший две новые песни. В 1993 и 1994 года группа выпустила альбомы, в которых были еще три ранее неизданные песни.