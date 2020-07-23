Что такое “кредит на карту”

Кредит на карту – сегодня популярная услуга благодаря скорости и простоте получения денег. Оформить заявку можно в режиме онлайн, не выходя из дома. Это огромное преимущество, так как клиенту не приходится ехать в офис, что особенно актуально для жителей отдаленных районов.

Как правило, на подобном кредитовании специализируются не банки, а микрофинансовые организации (их также называют МФО) - финансовые компании, которые не имеют банковской лицензии, но получили от государства разрешение на мелкое кредитование.

Большая часть финансовых компаний располагает собственными интернет-ресурсами, где можно подать заявку на получение займа. Процедура подачи заявки более-менее одинакова у всех МФО:

● нужно определиться с условиями займа;

● заполнить анкету (более или менее подробную в зависимости от политики конкретной фин.компании);

● пройти проверку данных. Некоторые компании могут позвонить вам и задать несколько уточняющих вопросов. Другие проверяют данные в автоматическом режиме;

● привязать свою платежную карту, на которую вы хотите получить деньги;

● подписать с МФО договор в электронном виде.

Какие документы требуются

Для оформления кредита на банковскую карточку обычно требуется стандартный набор документов:

● паспорт Украины;

● Активный мобильный номер;

● ИНН

К этому списку могут добавляться пункты в зависимости от запросов финансовой организации.

Плюсы

Оформляется кредит онлайн на карту очень быстро, деньги могут быть у вас в считанные минуты. Это удобно, если вы стоя на кассе обнаружили, что на карточке не хватает денег.

Погашать такой заем тоже удобно, делается это с карты в личном кабинете, в сетях терминалов самообслуживания или наличными в кассе любого украинского банка.

Среди преимуществ:

● минимум документов;

● скорость получения необходимой суммы;

● оформление заявки на кредит и его получение в режиме онлайн;

● удобное погашение;

● клиентами могут стать и те, кто имеет негативную кредитную историю.

Минусы

● Это дорого

● За просрочку по договору начисляются конские штрафы

● МФО печально известны своими не вполне цивилизованными способами взыскания проблемных кредитов.

Даже стандартные проценты по займу в МФО высоки: 1% в день - это 365% годовых. Высокая стоимость займа компенсируется, правда, небольшими суммами и сроками кредитования.

Поэтому, прежде чем оформлять займ на карту, стоит внимательно прикинуть, во сколько он вам обойдется, и впишется ли эта сумма в ваш личный бюджет.

Выбор финансовой компании

Обращаться за оформлением кредита онлайн на карточку нужно только в надежную компанию, которая заслужила доверие потребителей и имеет хорошую репутацию. Организация должна иметь лицензии для осуществления своей деятельности. Стоит учесть размер предоставляемой суммы кредитования, наличие бонусов, время рассмотрения заявки и другие требования к получению и погашению долга.

Взвесьте все плюсы и минусы и оцените необходимость оформления такого кредита, перед тем как обратиться в финансовую компанию.