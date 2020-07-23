На Донбассе за сутки ранены четверо военных

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских военнослужащих получили ранения. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Раненых бойцов эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.



Отмечается, что сепаратисты применяли минометы 120-го калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.



В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север, вблизи Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций наших защитников 25 мин. Вблизи Хутора Вольного агрессор задействовал гранатометы различных систем, а у Крымского - вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.



В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. С этого же вооружения враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. В отношении защитников Богдановки применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-25. Под вечер, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.



С начала текущих суток сепаратисты активности не проявляли.



По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

