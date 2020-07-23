Украина и ДНР/ЛНР согласовали условия прекращения огня

Во вторник, 21 июля, состоялось плановое заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Сторонам удалось согласовать и утвердить пакет дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня. А также договориться о соблюдении режима прекращения огня с 00:01 27 июля 2020 года.



Об этом сообщается на сайте президента Украины.



На повестку дня заседания группы были вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня и согласование списка дополнительных мер его контроля. Стороны договорились об издании и введении в действие с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей и соблюдении на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня:



запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;



запрет на применение огня, включая снайперский;



запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;



эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;



создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;



допущение ответного огня в случае наступательных действий только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ.



Перечисленные меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.



В Офисе президента Украины отметили, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.



"Украина в очередной раз подтвердила полную готовность соблюдения достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран-участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений. СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий", - заявили у Зеленского.



А в рамках политической группы ТКГ было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.



Отметим, что достижение договорённостей подтвердила и сторона ДНР/ЛНР.



Как сообщается на сайте представительства ДНР в совместном центре контроля и координации в переговорном процессе (СЦКК), удалось согласовать и утвердить пакет дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня.



На заседании ТКГ представитель республики Алексей Никоноров привел статистику нарушения огня, сообщив, что в период между заседаниями группы, то есть с 7 по 21 июля, в результате обстрелов ВСУ ранены 4 мирных жителя, повреждены 18 домостроений, а также 4 объекта инфраструктуры. Украинская сторона 73 раза подвергала обстрелам территорию ДНР, в том числе с использованием артиллерии и минометов.



Никоноров также напомнил, что прошел год со дня вступления в силу бессрочного перемирия, однако никакого прогресса не наблюдается, ситуация на линии соприкосновения не меняется и уровень эскалации продолжает оставаться высоким.



"Более года назад мы согласовали бессрочное перемирие, которое сопровождалось дополнительными мерами. Однако, ввиду того, что они не были закреплены письменно, украинская сторона решила их не соблюдать. Продолжают страдать мирные граждане... У нас есть перечень этих мер, и мы призываем сегодня сконцентрировать усилия рабочей группы на их согласовании, чтобы завтра Контактная группа смогла их утвердить", – заявил Никоноров.



В результате, как отмечают представители ДНР, пакет дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия был согласован, хотя и не полностью: стороны нашли компромисс только по трем из семи пунктов документа.



С понедельника, 27 июля, вступят в силу соответствующие приказы руководства ВСУ и руководства так называемой Народной милиции ДНР о дополнительных мерах на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта.

