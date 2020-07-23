Для полной защиты от COVID-19 нужно будет несколько доз вакцины – Билл Гейтс

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что полную защиту от заражения новым коронавирусом сможет обеспечить лишь инъекция нескольких доз потенциальной вакцины.



Об этом миллиардер и филантроп заявил в интервью для CBS.



"Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы. С самого начала это была лишь надежда", - отметил Билл Гейтс.



Филантроп, пожертвовавший на борьбу с инфекцией 300 млн долларов, заявил о необходимости глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру.



"Если вы хотите полностью быть препятствием для передачи (коронавируса), то вам нужно охватить 70-80% (населения) в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры", — отметил предприниматель.



Ранее Гейтс, который еще с 2015 года предупреждал о потенциальной угрозе пандемии, признал, что "будет много неопределенностей" относительно эффективности любой вакцины, но подчеркнул, что препарат "со временем улучшится".



Он также подверг критике заявления президента Дональда Трампа о самом низком уровне смертности от коронавируса в США в сравнении с другими странами.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23 июля в мире подтверждено более 15,3 миллиона случаев COVID-19.

