В Днепре в районе Киева появились медузы и рыба игла

В водохранилищах Днепра морская рыба игла и мелкая медуза стали привычными обитателями, однако в последнее время эти морские животные уже встречаются в районе Киева, что говорит о катастрофическом состоянии реки, заявляют в Ассоциации рыболовов Украины.



"… По утверждению ученых вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов", - цитирует в четверг председателя Ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова пресс-служба ассоциации.



В информации отмечается, что если три года назад рыбу иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречается прямо в столичных заливах.



"Что в отношении мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом в некоторых заливах как в киселе плаваешь. Данная медуза - пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, схожий с ними по структуре и так-то же должен иметь щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда несколько в уменьшенном виде от своих морских сородичей", - говорится в сообщении.



В Ассоциации рыболовов Украины подчеркивают, что появление морских обитателей в днепровских водах говорит о катастрофическом состоянии Днепра: "они живут в столичной акватории прямо под "окнами" Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к самой реке страны".



"Так же стоит сказать, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории 57 отмелей, которые через три, пять лет могут превратиться в острова, если не принять экстренных мер" - утверждают в Ассоциации.

