В ближайшие дни в Украине потеплеет

В ближайшие сутки, 24 июля, прохладный воздух, переместившийся в Украину, постепенно начнет прогреваться, хотя ночь останется довольно свежей; в большинстве областей в поле повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу в большинстве областей Украины без осадков, лишь ночью в Одесской и Николаевской областях, днем на Закарпатье и в Карпатах местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; в южной части ночью 15-20°, днем 26-31°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве с начала метеорологических наблюдений в день 24 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,9 градусов тепла в 2009 году, а самая низкая - ночью на отметке 6,5 градусов выше ноля в 1885 году.



В субботу, 25 июля, ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в западных, северных и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в Карпатах и Закарпатье - значительные дожди. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью в западных и северо-восточных областях 10-15°, на остальной территории 13-19°; днем 24-29°, на юге до 33 °, в Прикарпатье 20-23°.



В Киеве – ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.



23 июля в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре в пределах Киева 22°.

