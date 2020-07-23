Полтавский автоугонщик с заложником едет в сторону Киева

В Полтаве автоугонщик, который взял в заложники полковника полиции, едет в сторону Киева. Его сопровождают полицейские автомобили. Об этом глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синєгубов сообщил на своем Telegram-канале.



Мужчине дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города.



Отметим, в Полтаве правоохранители возле суда пытались задержать этого мужчину по подозрению в похищении автомобиля. Впрочем, он достал гранату и начал угрожать, что взорвет ее.

