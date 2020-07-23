Луческу может стать главным тренером киевского "Динамо"

Новым тренером футбольного клуба "Динамо" (Киев) может стать бывший тренер ФК "Шахтер" (Донецк) Мирча Луческу. Специалист уже находится в Украине.



Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в столичном клубе.



Собеседник издания также подтвердил, что Луческу прибыл в Киев вчера вечером чартерным рейсом и уже осмотрел тренировочную базу "Динамо" в Конча-Заспе.



Киевский и донецкий клубы являются принципиальными соперниками. Матчи между командами всегда сопровождаются обилием неуступчивой борьбы. Всего в чемпионате Украины "Динамо" и "Шахтер" провели 65 поединков, в которых у команд паритет по победам - по 24. В Кубке Украины соперники встречались 16 раз, пять побед на счету "бело-синих", девять -у "горняков".



Луческу - самый титулованный тренер в истории "Шахтера". Он работал в клубе на протяжении 13 сезонов - с 2004 по 2016 год. Под его руководством "горняки" выиграли 22 трофея: 8 чемпионств, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.



Затем он перебрался в чемпионат России, возглавив "Зенит". Однако из-за неудовлетворительных результатов команды, питерский клуб расторг контракт с Луческу. С 2019 года специалист находится без работы, после ухода из сборной Турции.

