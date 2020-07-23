Луческу может стать главным тренером киевского "Динамо"

Луческу может стать главным тренером киевского "Динамо"

Новым тренером футбольного клуба "Динамо" (Киев) может стать бывший тренер ФК "Шахтер" (Донецк) Мирча Луческу. Специалист уже находится в Украине.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в столичном клубе.

Собеседник издания также подтвердил, что Луческу прибыл в Киев вчера вечером чартерным рейсом и уже осмотрел тренировочную базу "Динамо" в Конча-Заспе.

Киевский и донецкий клубы являются принципиальными соперниками. Матчи между командами всегда сопровождаются обилием неуступчивой борьбы. Всего в чемпионате Украины "Динамо" и "Шахтер" провели 65 поединков, в которых у команд паритет по победам - по 24. В Кубке Украины соперники встречались 16 раз, пять побед на счету "бело-синих", девять -у "горняков".

Луческу - самый титулованный тренер в истории "Шахтера". Он работал в клубе на протяжении 13 сезонов - с 2004 по 2016 год. Под его руководством "горняки" выиграли 22 трофея: 8 чемпионств, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.

Затем он перебрался в чемпионат России, возглавив "Зенит". Однако из-за неудовлетворительных результатов команды, питерский клуб расторг контракт с Луческу. С 2019 года специалист находится без работы, после ухода из сборной Турции.