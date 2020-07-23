В ВСУ выросла заболеваемость COVID-19

Среди украинских военнослужащих за минувшие сутки выявили 16 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Всего болеют 143 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в четверг, 23 июля.



Указано, что девять человек пришлось госпитализировать: Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – один военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона – четверо военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона – два сотрудника ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – один военнослужащий, Конотопская ЦРБ – один военнослужащий.



На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится семь человек: Киевская область – двое военнослужащих и один сотрудник ВСУ, Львовская область – двое военнослужащих, Сумская область – двое военнослужащих.



Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровел 551 человек, летальных случаев – пять. При этом днем ранее сообщалось о 544 выздоровевших и 134 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело семь человек, а количество болеющих увеличилось на девять. Летальных случаев на минувшие сутки не было.



На самоизоляции находится 354 человека. У 63 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

