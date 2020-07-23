Пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП в Киеве

В Голосеевском районе столицы пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП на пешеходном переходе, один человек госпитализирован. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.



"Утром патрульные получили вызов на улицу Заболотного, где произошло ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно, патрульные установили, что два автомобиля остановились перед пешеходным переходом. Водитель Volkswagen, который двигался позади, не остановился и совершил столкновение с автомобилем Skoda, а тот, за инерции, с автомобилем Opel", - говорится в сообщении.



Отмечается, что инспекторы обнаружили у водителя Volkswagen явные признаки алкогольного опьянения.



"Результат - 2,41 промилле, что в 12 раз превышает допустимый уровень. Патрульные составили на водителя протоколы по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Водитель транспортного средства Skoda госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

