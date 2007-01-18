Фигурант коррупционных скандалов и бывший "регионал" Илья Диков хочет снова стать мэром Вишневого - от "Слуги народа"

Колишній регіонал Ілля Діков немає наміру втрачати крісло мера міста Вишневе. Щоб втілити свої політичні амбіції, він через свого кума Олександра Горбачова вирішив питання балатування від президентської партії “Слуга народу”, яка формує команди в регіонах.



В Київській області від Слуги народу організаційною роботою Дубінський призначив займатись свого кума Горбачова, екс-начальник Головного Управління Держземагентства України. Горбачов проводить зустрічі, співбесіди та обговорює умови “співпраці” з претендентами у своєму офісі на Софіївській Борщагівці, Волошкова 42. Зараз “ходять” наступні розцінки - ОТГ вцілому від 100 тисяч $, депутат в обласну раду 50 тисяч $, а місця у списку 5-10 тисяч $

Політична кар’єра Іллі Дикова

Ілля Диков з 1998 року працював в правоохоронних органах, отримав звання полковника міліції. У 2010 році Діков став депутатом Вишневої міської ради від “Партії регіонів”, а згодом - секретарем міськради, а після відставки тодішнього очільника - в.о. міського голови. Наприкінці 2011 року після дострокових виборів Діков і сам став міським головою Вишневого як представник тодішньої провладної “Партії регіонів”. Тоді його партійність приховувалась і не згадувалась навіть на офіційних передвиборчих рекламних матеріалах, хоча повна підтримка “регіоналів” була помітною. Зокрема, журналісти та активісти зазначали, що провладна партія просто не допустила до виборів опозиційних кандидатів. Серед зареєстрованих конкурентів у Дікова виявились і безробітні студенти, що не мали стосунку до Вишневого, і шофер керівника великого підприємства без біографії, і чимало комунальників, якими Діков керував, будучи до того секретарем та в.о. міського голови. Повідомлялось про масові фальсифікації результатів виборів. У 2015 році, вже без допомоги “Партії регіонів”, яка на той момент трансформувалась в нові, вже опозиційні проєкти, Діков знову був обраний на посаду міського голови, але вже як безпартійний.

Коло зв’язків в правоохоронних органах та корупційний скандал

Подейкують, що колишній працівник правоохоронних органів досі володіє тісними зв’язками в поліції . Він навіть є членом правління Європейської поліцейської асоціації України. В ДБР та НАБУ є чимало свідчень про те, що за допомогою цих ділових та дружніх зв’язків, Діков разом з ексмером Боярки та депутатом Вишнівської міськради Гулієвим та своїм заступником Ярославцем причетні до низки корупційних будівельних схем у Вишневою. Причиною, з якої низка корупційних схем Дікова навіть не розслідуються, нібито є дружба з головою САП Назаром Холодницьким, з яким той проходив службу з 2006 по 2010 рр.. Всі ці люди, а також Крафтя Сергій - управляючий партнер ТОВ “Акварелі Девелопмент Холдінг”, причетні до прикриття незаконної забудови. Вони ж були залучені до гучного корупційного скандалу, який прогримів у 2018 році. Диков пропонував хабар тодішній в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун - квартиру в ЖК “Акварелі 2” в обмін на медичне обладнання місцевій лікарні, на якому планував заробляти.







Згодом, журналісти навіть з’ясували, що лікарні Вишневого таке ж обладнання вже передавали в 2012 роц. Та наразі, воно в установі відсутнє, і пояснити цю аномалію Діков не зміг.

Після цього скандалу громада Вишневого почала вимагати відставки Дікова, навіть створили відповідну петицію. Причиною бажання громади достроково припинити повноваження Дікова були не лише корупційні скандали, а й незаконне будівництво, відсутність інфраструктури, переповненість шкіл тощо.

Кримінальні справи та незаконне будівництво у Вишневому

Корупційний скандал з Уляною Супрун не єдиний в біографії Іллі Дікова. Впродовж своєї політичної кар’єри він неодноразово фігурував в антикорупційних розслідуваннях. Зокрема, стосовно незаконного розміщення у Вишневому торгових кіосків хлібокомбінату “Кулиничі”. У 2013 році ходили чутки, що цим хлібопекарським підприємством володіють люди з родини Віктора Януковича, адже воно стало таким єдиним на Київщині, яке тодішній президент відкривав особисто. Ілля Діков в інтерв’ю журналістам підтверджував, що кіоски “Кулиничі” не мають дозвільних документів, та називав це “тимчасовим явищем”. Тим не менше, він не зміг пояснити, чому незаконні споруди не знесені та продовжують функціонувати.

Також Діков фігурував у розслідуванні про незаконну передачу в суборенду ТОВ “Акварелі Девелопмент Холдінг” земельної ділянки під об’єктом незавершеного будівництва “Лікарняний комплекс на 210 ліжок” для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованим закладом охорони здоров’я. Але забудовник умову передачі в суборенду ділянки порушив, адже на генеральному плані ЖК “Акварелі 2” жодного медичного закладу не виявилось. Це стало причиною незадоволення громади, яка разом з прокуратурою перенесли перевірку та оскарження документів до суду.

Дікова та його заступника Ярославця також вважають причетними до незаконної забудови ТОВ «Євро 2000» паркової зони в м.Вишневому по вул. Святошинській загальною площею 10 га , яка, відповідно до затвердженого генерального плану м.Вишневого від 18.01.2007 є територією зелених насаджень. Тоді мешканці міста навіть виходили на мітинг, але офіційна влада в обличчі Дікова їх не підтримала.

Зв’язок з партією “Нові обличчя” та допомога в агітації за одіозного ексмера Ірпеня Карплюка

Також до кола осіб, наближених до Іллі Дікова , поряд із його кумом за першим заступником Ярославом Варшавцем входить також і є Пишний Сергій Васильович, член політичної партії “Нові Обличчя”, нині секретар міськради Вишневого, а в минулому пастор секти “Посольство Боже”, одіозного проповідника Сандея Аделаджі. З Аделаджі тісно пов’язані і інші члени команди “Нових облич” та їхнього очільника - скандальновідомого ексмера Ірпеня Володимира Карплюка. До прикладу, Петро Щербина, який вже декілька років відповідає за піар проєкту “Нові обличчя” та особисто Карплюка, був у Аделаджи медіаконсультантом. Ймовірно, що в цьому ланцюжку зв’язків саме Щербина домовлявся про підтримку Діковим Карплюка на парламентських виборах влітку 2019 року. Тоді Карплюк нібито профінансував у Вишневому будівництво набережної, яку добряче підтопило після перших же опадів.

На відкритті набережної був присутній і Діков, у промові якого журналісти виявили елементи агітації. Незважаючи на свою посаду, мер Вишневого зазначив: «всі, хто тут знаходиться, вони вдумчиво, гарно підійдуть до того моменту, що є позиція «сказано-зроблено» і, відповідно є кінцевий, гарний результат»

За збігом обставин ще до промови та палких подяк Дікова, “Нові обличчя” завішали Вишневе банерами “Володимир Карплюк. Бо є результат”.

Згідно ч.1 ст.74 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, участь у передвиборній агітації забороняється у робочий час посадовим і службовим особам … органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати. Оскільки Діков не був кандидатом в депутати, його участь у передвиборчому піарі Карплюка була цілком незаконною.

Диков та команда розвитку “Слуги народу”

Незважаючи на те, що Діков неодноразово потрапляв в центр суспільного невдоволення його роботою на чолі Вишнівської міської ради, а минулого літа неофіційно підтримував конкурента “Слуги народу”, штаб партії в Київській області повідомив про його входження до “команди реформаторів президента Зеленського”.

Команда “Слуги народу”, до якої увійшов Діков, обіцяє принципово новий підхід до розвитку ОТГ, при якому влада звітуватиме за кожну витрачену копійку, а пропозиції щодо розвитку надаватимуть мешканці об’єднаної громади.