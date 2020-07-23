Украина и ЕС подписали новую программу помощи на 1,2 млрд евро

Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о получении страной макрофинансовой помощи на сумму EUR1,2 млрд. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с украинской стороны документы подписаны министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Кириллом Шевченко.



Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, меморандум о пятой программе макрофинансовой помощи предусматривает 12-месячный срок, сам заем выдается на 15 лет (до 2035 года), а процент за пользование средствами составляет 0,125% годовых.



По словам премьера, макрофинансовая помощь будет расходоваться на два направления: подержку макрофинансовой стабильности в Украине, а также на продолжение структурных реформ.



Первый транш в EUR600 млн будет получен Украиной сразу же после ратификации меморандума парламентом.



Что касается условий, которые должна выполнить Украина, чтобы получить второй транш, то они разбиты на четыре блока.



Первый из них - управление государственными финансами. Этот блок включает вопросы медицинских закупок, четко прописано управление ГП "Государственные закупки" (корпоратизация), продолжение реформы налоговой и таможенной службы (открытые конкурсы по отбору руководителей).



Второй блок – государственное управление и верховенство права. Тут предусмотрены вопросы судебной реформы, реформы Высшей аттестационной комиссии судей, реформа Квалификационной комиссии судей и создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, а также продолжение реформы государственной службы.



Третий блок - улучшение бизнес-климата. В частности, продолжение расширения полномочий частных исполнителей, содействие блокированию средств на банковских счетах путем предоставления разрешения на электронную связь между исполнителями и банками. Также принятие решение про поэтапную ликвидацию налоговой полиции и создание Бюро финансовых расследований.



Четвертый блок - секторальные реформы и государственные предприятия. В частности, предумотрена реформа корпоратизации, создание независимых наблюдательных советов в ТОП-10 госпредприятий, а также продолжение реализации всех секторальных реформ у успешное их введение.



Шмыгаль отметил, что, касаемо вопросов ликвидации ГФС и корпоратизации, эти проекты предположительно должны будут реализоваться в 2020 году, но сама программа предусмотрена на 12 месяцев.



Как сообщалось, в марте 2018 года по просьбе украинской стороны Еврокомиссия приняла решение начать 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине в размере EUR1 млрд для поддержки дальнейшей экономической стабилизации и структурных реформ. Макрофинансовая помощь была разбита на два транша в сумме EUR500 млн каждый. Первый транш был выделен в декабре 2018 года, второй транш был получен в июне 2020 года. Условием выделения последнего транша, равно как и в отношении всех остальных программ макрофинансовой помощи было продолжение сотрудничества Украины с МВФ.



Помимо того ЕС в мае 2020 года одобрила предоставление Украине EUR 1,2 млрд специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией. После подписания Меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины, после чего Украина получит первый транш в размере EUR600 млн, который является безоговорочным.

