Глава НБУ ожидает, что резервы Украины к концу года вырастут до $30 миллиардов

Международные резервы Украины по итогам 2020 года могут составить около $30 млрд.



Об этом в видеообращении сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко, сообщает корреспондент Укринформа.



"Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет существенно нарастить международные резервы Украины. По итогам этого года они вырастут до около 30 млрд долл. США, а в следующие годы – до 32-33 млрд долл. США", - сказал Шевченко.



Поддержка МВФ важна с точки зрения финансирования бюджетных расходов на преодоление последствий пандемии, своевременных и полных расчетов по государственному долгу, сохранению доступа на международные рынки капитала и заинтересованности международных инвесторов в украинских активах.



Как сообщал Укринформ, по состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,5 млрд долл. США (в эквиваленте). В июне они увеличились на 12,4%.

