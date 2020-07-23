«Полезная программа» в цифрах, штуках, килограммах

Все, что зрители видят в телеэфире, они обычно оценивают по принципу «нравится – не нравится». И это правильно! Но люди по ту сторону экрана, работающие над созданием ток-шоу, многое измеряют иначе – в штуках, гривнах, метрах, килограммах… Совсем скоро, 4 августа, в 10:00 на «Интере» состоится премьера нового сезона ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа». Накануне старта проекта предлагаем оглянуться назад и посмотреть на съемочный процесс глазами его создателей.

Всего в эфир « Интера» вышло 120 выпусков ток-шоу, а также 54 рейтинга наиболее популярных и полезных продуктов для повышения иммунитета, хорошего самочувствия и крепкого здоровья. Самыми интересными для зрителей оказались выпуски о холодце, ряженке, растворимом кофе, курице-гриль, горчице и редиске — у этих программ максимальное количество просмотров. «Полезная программа» рассказывает о самых популярных продуктах, которые есть на столе каждого украинца. Ток-шоу учит жить вкусно, экономно и с пользой для вашего здоровья », – говорит ведущий Александр Лукьяненко.

В среднем съемки одного выпуска «Полезной программы» идут 1,5 – 2,5 часа. За один день команда успевает снять 4 программы.

Около тонны продуктов было куплено для экспериментальной проверки их качества в студии.

Более 60 костюмов и образов сменил Александр Лукьяненко за год работы ведущим «Полезной программы». На съемочной площадке проекта он побывал Иваном Грозным, Петром Первым, Александром Дюма, Антоном Чеховым, Александром Пушкиным, восточным султаном, сказочным царем, мушкетером, садовником, ученым и охотником. « История того, что мы едим, непосредственно связана с историей человечества. В книгах и дневниках существует множество любопытных фактов, основанных на воспоминаниях современников. В ток-шоу мы их визуализируем, чтобы показать: история – это совсем не скучно, а еще и вкусно! » – рассказывает Александр Лукьяненко.

1112 проверочных рейдов по супермаркетам, рынкам и элитным магазинам совершила ведущая рубрики «Качество жизни» Вера Борсук для «Полезной программы». В сюжетах показывались не только недостатки, с которыми сталкиваются украинские покупатели, – съемочная группа возвращалась, чтобы проконтролировать, исправлены ли нарушения. Далеко не все были в восторге – 56 раз оператору приходилось буквально с помощью кулаков защищать технику, которую пытались разбить раздраженные герои сюжетов.

Ведущие рубрики «Кухонные советы» Дмитрий Чистяков и Марина Искра подготовили более 200 лайфхаков для зрителей «Полезной программы». Бывали, конечно, и курьезные случаи. Однажды Дмитрий и Марина готовили сюжет о длительном хранении арбузов – ягоду нужно было искупать в парафине. В результате эксперимента в парафине оказался не только арбуз, но и сами журналисты, причем с ног до головы. « Арбуз таки искупали, благодаря чему сохранили его на полгода – проверено», – смеется Марина Искра .

Более 120 ярких научных опытов провел в рамках программы экспериментатор Дмитрий Лукьянов, чтобы наглядно показать, как влияет на наш организм употребление тех или иных продуктов. В первом сезоне «Полезной программы» студия часто бурлила, дымила и взрывалась. При этом для зрителей все было безопасно. А вот сам Дмитрий однажды чуть не пострадал: « В выпуске о горчице нужно было провести огненный трюк. Техника выдоха огнем проста: держа факел на расстоянии вытянутой руки, «факир» выплескивает на пламя поток горючего, предварительно набранного в рот. Чтобы трюк удался, поток должен представлять не струю, а мелкодисперсную взвесь капелек горючего в воздухе. На деле все получилось сложнее. Перед выходом в студию эксперимента я набрал полный рот медицинского спирта, однако на факел выдул половину, чтобы не обжечь лицо. Остальное пришлось быстро проглотить и продолжить диалог с ведущим. От 96% спирта рот сразу онемел, и говорил я с большим трудом! »

Более 3,5 тысяч пар перчаток было использовано за все время съемок программы. В каждом выпуске ток-шоу при проверке качества продуктов в студии экспериментов и за ее пределами ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами и командой проекта использует от 25 до 35 пар одноразовых перчаток.

В ток-шоу принимали участие несколько собак, кошка, свинья, кролик, индюк, петух, курица, белка, обезьяна, енот-полоскун, мадагаскарский таракан и даже хамелеон. Обычно все питомцы прибывают в студию ток-шоу в сопровождении хозяев, а после записи программы мирно уезжают домой. Исключением стал хамелеон. Съемочной группе никак не удавалось найти владельца столь редкого домашнего животного. Пришлось купить его в одном из харьковских зоомагазинов. К счастью, вопрос о том, куда пристроить диковинную ящерицу после съемок, быстро решился: одна из журналистов программы забрала хамелеона домой. Ее 9-летний сын давно мечтал об экзотическом питомце.