Зеленский попросил международной помощи для восстановления инфраструктуры Донбасса

Зеленский попросил международной помощи для восстановления инфраструктуры Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать помощь Украине для восстановления инфраструктуры Донбасса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офиса президента, Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга во время рабочей поездки на Донбасс провели встречу с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.

Участники встречи обсудили вызовы на Донбассе и дальнейшие шаги для облегчения жизни местных жителей.

Отмечалось, что международные организации в Украине задействованы в таких важных процессах на Донбассе, как предоставление медицинской помощи жителям, восстановление инфраструктуры, поиск пропавших без вести, содействие в преодолении последствий эпидемии COVID-19. Кроме того, важной является помощь удерживаемым лицам.

Кроме того, отмечалось, что Украина выполняет много работы по интеграции временно неподконтрольных территорий, и этот процесс необходимо продолжать, чтобы «люди чувствовали себя как дома».

Зеленский призвал оказать помощь для восстановления инфраструктуры Донбасса. В частности, он подчеркнул важность строительства больниц в небольших населенных пунктах, которые пока не входят в общий план строительства. В таких медицинских учреждениях жители смогут получить целевую медицинскую помощь. Также президент отметил, что необходимо решить проблему обеспечения жильем переселенцев, потерявших жилье.