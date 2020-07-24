МИД России: Украина фактически вышла из Минских соглашений

Россия считает, что постановление Рады по местным выборам на Украине нуждается в разъяснении, так как пока это выглядит как фактический выход страны из Минских соглашений, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. "Россию как сопосредника минского процесса, участника контактной группы, "минского формата" данная ситуация, естественно, не может не беспокоить", - сказала она.

Захарова призвала германских и французских партнеров по "нормандскому формату" и международные структуры дать оценку сложившейся ситуации и побудить киевские власти к выполнению обязательств.



Ранее в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что Киев отказался объяснять позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.



В свою очередь, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что Киев должен официально заявить о приверженности всем положениям Минских соглашений. По его словам, без этого "нет смысла обсуждать детали политического, экономического или гуманитарного урегулирования".



Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях все же смогут пройти после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей.

