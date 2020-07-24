Путин и Трамп обсудили СНВ и борьбу с коронавирусом

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля.



Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.



"Подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности", — говорится в сообщении.



По словам официального представителя Белого дома Джадда Дира, Трамп выразил надежду, что Россия, Китай и Соединенные Штаты смогут избежать дорогостоящей гонки вооружений.



В разговоре президенты коснулись темы иранской ядерной программы.



"С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения", — рассказали в Кремле.



Кроме того, Путин и Трамп подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи двух стран.



Главы государств поприветствовали сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с коронавирусом. Как рассказали в Вашингтоне, президенты подняли вопрос "открытия" мировой экономики.



"Лидеры России и США обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз — Аполлон". Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавили в пресс-службе российского президента.



В Кремле подчеркнули, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.

