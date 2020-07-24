МИД России обозначил позицию Москвы на 75-й сессии ГА ООН

Министерство иностранных дел РФ опубликовало изложение приоритетов России на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В числе прочего Москва обозначила свою позицию по урегулированию текущих международных конфликтов, работе органов ООН, контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия.



В соответствии с текстом, размещенном на сайте МИД, одной из главных задач предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона видит "подтверждение центральной координирующей роли ООН в международных делах" и поддержку полицентричной системы международных отношений.



"Категорически не приемлем политику западных государств, пытающихся подменить общепризнанные принципы и нормы международного права понятиями вроде "порядка, основанного на правилах", - говорится в заявлении российского дипведомства. Так, жизнь мирового сообщества должна основываться на соблюдении международного права и принципов Устава ООН, а также на уважении суверенитета государств и недопустимости вмешательства в их внутренние дела.



Как указали в МИД РФ, первостепенная ответственность за предотвращение конфликтов и преодоление их последствий лежит на самих государствах, а любое международное содействие должно осуществляться при согласии заинтересованных стран. Россия настаивает на необходимости применении исключительно политико-дипломатических методов для преодоления кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это касается, например, ситуации в Ливии, Сирии, а также проблем в отношениях между Палестиной и Израилем.



"В контактах со всеми ливийскими сторонами призываем к скорейшему прекращению военных операций и воссозданию устойчивых и единых государственных институтов, включая силовые структуры", - говорится в тексте. Москва также призывает содействовать скорейшей стабилизации обстановки в Сирии и заявляет о своей готовности взаимодействовать с другими государствами в этом направлении. "Выступаем за содействие в восстановлении освобожденных районов и снятие с САР односторонних санкций", - указали на Смоленской площади и подчеркнули, что Россия не допустит попыток подорвать эффективную работу "Астанинского формата".



Кроме этого, Россия считает необходимым активизировать усилия по перезапуску прямых палестино-израильских переговоров и предостерегает от шагов, подрывающих международно признанную основу ближневосточного урегулирования: например, аннексии Западного берега реки Иордан Израилем.

Позиция по внутриукраинскому конфликту



Особое внимание в тексте уделено текущему противостоянию на востоке Украины: решение этой проблемы, в соответствии с позицией Москвы, возможно только путем выполнения минского комплекса мер. "Россия продолжит прилагать активные усилия по содействию выправлению острой гуманитарной ситуации на востоке Украины, возникшей по вине Киева, в том числе в плане преодоления последствий пандемии", - добавили в министерстве. При этом российская сторона ожидает "объективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия в отношении гражданского населения и журналистов с начала внутриукраинского кризиса и привлечения всех виновных к ответственности".



Вместе с тем Москва настаивает на проведении тщательного и независимого международного расследования катастрофы рейса МН-17 над территорией Украины на основе неопровержимых фактов. "Техническое расследование причин крушения малазийского Boeing, проведенное нидерландским Советом по вопросам безопасности, а также уголовное расследование, которым занимается Совместная следственная группа, в таком качестве рассматривать невозможно", - констатировали на Смоленской площади.



В МИД заявили о необходимости противостоять "любым попыткам ревизии или подрыва создававшейся десятилетиями разоруженческой архитектуры и режимов контроля над вооружениями". "Отмечаем, что прогрессу в деле ядерного разоружения препятствуют ничем не ограниченное развитие глобальной ПРО США, нежелание некоторых государств отказаться от возможного размещения оружия в космосе, количественные и качественные дисбалансы в сфере обычных вооружений, реализация американской концепции "глобального удара", отказ США от ратификации ДВЗЯИ", - говорится в тексте заявления.



Россия, наоборот, выступает за укрепление режимов контроля над вооружениями и создание новых, на основе консенсуса. Это же справедливо и по истекающему Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Подтверждаем нашу приверженность строгому выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и готовность к обстоятельным переговорам с США относительно его продления", - подчеркнули в дипведомстве.



Перед началом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи в МИД напомнили о необходимости дальнейшей модернизации и развития действующих органов ООН. Одним из первостепенных вопросов является реформа Совета Безопасности организации, и в этой связи Россия настаивает на необходимости обеспечить в нем представленность развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки без ущерба для эффективности и оперативности его работы.



Определенные проблемы российская сторона находит, например, и в деятельности Совета ООН по правам человека (СПЧ): Москва выступает против принятия политизированных страновых резолюций этим органом. "Решительно осуждаем использование правозащитных вопросов в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела государств и подрыва основных принципов международного права", - указали в министерстве.



"Именно в этом контексте мы рассматриваем резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму, которую делегация Украины с 2016 года регулярно вносит в Третьем комитете Генассамблеи ООН. Документ не имеет ничего общего с реальным положением дел в этом регионе Российской Федерации", - добавили в МИД РФ.

