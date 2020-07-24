СБУ разоблачила хищение 37 млн. грн. при реконструкции аэропорта "Борисполь"

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали масштабное хищение государственных средств на сумму почти 37 млн грн, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь", сообщает пресс-центр СБУ.



"Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 году стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн грн", - сказано в сообщении.



Так, в рамках начатого уголовного производства сотрудники ведомства проводят обыски в офисах и по месту жительства фигурантов дела. В квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около $60 тыс. и более 1,5 млн грн, законность происхождения которых не подтверждена.



Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст.212 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

