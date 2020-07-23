Названо допустимое количество фастфуда в месяц

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян назвал допустимое количество фастфуда, которое можно съесть без вреда для здоровья.

Эксперт заявил, что он категорически против деления пищи на вредную и здоровую. По его мнению, все зависит от того, сколько именно и как часто ее едят. Например, рестораны быстрого питания можно посещать без опаски по меньшей мере раз в месяц.

Разве можно себе отказать, например, в ломтике тонкой сырокопченой вяленой колбасы? Это вкусно, аппетитно. Или если ты раз в месяц отведешь своего ребенка в «Макдоналдс», зная, что в этой бадье очень вкусной картошки фри много жира, там трансгенные жиры? Но если ты съел не бадью, а маленькую порцию себе позволил раз в месяц, то, конечно, это никак не скажется на здоровье