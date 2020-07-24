Зеленский хочет, чтобы соглашение о прекращении огня подписала "Нормандская четверка"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должны подписать лидеры стран "Нормандкой четверки", чтобы повысить его статус и увеличить шансы на соблюдение договоренностей.

Об этом глава страны заявил во время общения с представителями СМИ возле КПВВ "Станица Луганская" в рамках рабочей поездки на Донбасс, передает пресс-служба Офиса президента.



"У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы. - Ред.) и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны – устойчивом прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня", – сказал Владимир Зеленский.



Президент отметил, что соглашение будет подписано лидерами стран "Нормандской четверки", что повышает статус этих договоренностей.



Как комментирует Телеграм-канал "Политика Страны", заявление Зеленского прозвучало столь уверенно, как будто о подписании документа уже четко договорено со всеми лидерами стран Нормандской четверки.



"Может быть и договорено, хотя до сих пор подобные документы никогда лидерами стран Нормандской четверки не визировались, а Россия всегда настаивала на том, что она вообще не сторона конфликта и сегодня уже заявила, что ожидает выполнения договорённостей о прекращении огня - то есть, считает, что это уже окончательное решение и каких-то дополнительных подписей не требует.



Но если не договорено, то это заявление Зеленского можно будет расценивать как попытку сорвать вступление в силу с 27 июля договоренностей о прекращении огня по новой схеме и переложить за это вину на Путина. Зачем сорвать? Потому что эти меры реально затруднят ведение боевых действий на Донбассе, что противоречит концепции Киева о "полезности" продолжения вялотекущей войны, что якобы не позволяет миру "забыть" о конфликте", - пишет канал.

