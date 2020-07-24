Психозы недели. Флаг

Сегодня в Киеве большой праздник – 30 лет со дня поднятия сине-желтого флага на Крещатике. Мэр Виталий Кличко закатывает пир на весь мир и приглашает для участия в торжественной церемонии оставшихся в наличии депутатов Киевсовета I созыва. Праздник – это хорошо. Даже в условиях перманентного адаптивного карантина. Но с учетом последних событий важно, чтобы никто не пришел с гранатой и намерением заставить президента еще что-нибудь прорекламировать.



Так уж сложилось, что этим летом много юбилейных поводов писать о событиях 90-х. Недавно мы вспоминали о так называемом “параде суверенитетов” и принятии Декларации о государственном суверенитете Украины. Которой, кстати, тоже исполнилось 30 лет. Как и поднятию флага.



В чем подводные камни этого события? Мы уже рассказывали в предыдущей статье, что затравщиком «парада суверенитетов», порожденного принятием 26 апреля 1990 года закона «О разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации», который уравнял в правах автономные и союзные республики, была Российская Федерация и ее лидер Борис Ельцин.



12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, установив приоритет российских законов над союзными. Потом эту формулировку мы у них скопировали.



С флагом вышла подобная история. После прошедших в марте 1990 года выборов народных депутатов РСФСР движение «Демократическая Россия» образовало конституционную комиссию, которая написала проекты Декларации о государственном суверенитете республики и предложения по конституционным поправкам.



В числе первоочередных изменений Конституции значилось изменение государственного флага РСФСР. В новой редакцией статьи 181 предлагалось установить, что «государственный флаг РСФСР представляет собой трехцветное прямоугольное полотнище с равными по величине горизонтальными полосами: верхняя – белого, средняя – голубого, нижняя – алого цвета».



Потом на столиках некоторых народных депутатов РСФСР появились бело-сине-красные флаги. Коммунистическое большинство 23 мая 1990 года постановило убрать их как элементы “царской символики”.



Фактически к тому времени сине-желтый флаг не был таким уж запрещенным. На “политическом блошином рынке” в подземном переходе на Крещатике, где собирались политически озабоченные граждане послушать сессию по радио и обсудить политику страны, сине-желтые флажки активно распространялись в качестве агитационных материалов

Есть другая версия, что это флаг, который император Франц-Иосиф даровал украинцам, проживавшим на землях, принадлежавших Австро-Венгерской империи. Третья версия также связана с австрийской монархией, которая якобы снабдила сине-желтыми знаменами в 1914 году Украинских Сечевых Стрельцов (УСС) и другие формирования галичан

Наконец, в первом проекте Конституции Российской Федерации, принятом Конституционной комиссией РСФСР за рабочую основу 12 октября 1990 года, устанавливалась более осторожная формула, предусматривавшая что «официальные отличительные знаки Российской Федерации (герб и флаг) воплощают исторические символы российской государственности…», без явного указания на бело-сине-красный флаг и двуглавого орла. Все это появилось гораздо позже.Для Ельцина в его политической борьбе с Михаилом Горбачевым вопрос госсимволики для России не был определяющим. Поэтому и в декларации о государственном суверенитете, принятой 12 июня 1990 года, о флаге и гербе не говорилось ничего. Из советских республик только Литва решением своего Верховного совета еще в 1988 году приняла постановление о возвращении национального флага довоенной эпохи – желто-зелено-красного.В Украине за происходящим в Москве и других республиках внимательно наблюдали. 1990 год стал переломным для тогда еще республики. Впервые были проведены конкурентные выборы, и в органы власти, включая парламент и местные советы, зашли представители Руха (Вячеслав Черновол) и Украинской республиканской партии (Левко Лукьяненко). Среди депутатов появились диссиденты, которые отсидели в советских тюрьмах за буржуазный национализм и антисоветскую деятельность.Посмотрев по сторонам и обнаружив, что никаких серьезных санкций к Литве за возвращение исторического флага центральная власть не применила, а отдельные российские депутаты выставляют на сессионных столах “триколор”, они подумали: почему бы и самим не рискнуть?Фактически к тому времени сине-желтый флаг не был таким уж запрещенным. На “политическом блошином рынке” в подземном переходе на Крещатике, где собирались политически озабоченные граждане послушать сессию по радио и обсудить политику страны, сине-желтые флажки активно распространялись в качестве агитационных материалов.Более того, существовало негласное, как тогда говорили, распоряжение КГБ не трогать сине-желтую символику и опасаться черно-красной цветовой гаммы как чисто бандеровского символа. Можно сказать, что в КГБ сине-желтый флаг считали историческим фетишем и более компромиссным вариантом, чем черно-красный. Дескать, из двух зол выбираем меньшее.Кто задал такую концепцию, не знаю. Руководителем КГБ УССР на тот момент был Николай Михайлович Голушко, который, по рассказам ветеранов, мало интересовался происходящим и метил на повышение – в Россию. Он и стал первым заместителем министра безопасности Российской Федерации (1992-1993 гг.), а затем первым директором Федеральной службы контрразведки РФ (1993-1994 гг.).Кстати, историки до сих пор спорят, откуда появился сине-желтый флаг. Некоторые утверждают, что ни в Киевской Руси, ни на Запорожской Сечи (ни у одного из казацких куреней!) сине-желтых стягов не было. И ни в одном стихотворении Тараса Шевченко мы не найдем описания этих цветов, ни на одном его рисунке нет такого сочетания.Якобы это пошло от казаков-мазепинцев, которых шведы “маркировали” нашивками цвета своего флага – синего с желтым крестом. Чтобы не перепутать с основной массой казаков, вставших под знамена армии Петра I.Есть другая версия, что это флаг, который император Франц-Иосиф даровал украинцам, проживавшим на землях, принадлежавших Австро-Венгерской империи. Третья версия также связана с австрийской монархией, которая якобы снабдила сине-желтыми знаменами в 1914 году Украинских Сечевых Стрельцов (УСС) и другие формирования галичан.Я не историк и не могу определить, насколько эти версии достоверны. Официально такое сочетание цветов в качестве официального флага страны утвердил первый президент Украины Михаил Грушевский.Правда его президентство длилось недолго – всего три недели. 6 (18) января 1918 года Центральная рада провозгласила независимость УНР, а уже 26 января (8 февраля) 1918 года РККА взяла Киев. И Центральная Рада бежала. Вместе с флагами. Потом еще были Петлюра и Скоропадский. Они также заимствовала сине-желтый флаг.Ну, а последний раз перед перестройкой Горбачева флаг появлялся в годы Второй мировой войны. Под сине-желтыми знаменами 30 июня 1941 года в оккупированном фашистами Львове зачитывали «Акт провозглашения Украинского Государства» на Законодательном собрании Западноукраинских земель, созванном членами ОУН(б)/ОУН(р) во главе с Ярославом Стецько. Под бдительным контролем майора цур Айкерна, капитана Коха и будущего бургомистра Полянского. Извините, но это исторический факт.Так что понятно, почему “символ буржуазного национализма” при “советах” был не символикой, а вещдоком в уголовных делах. Но в 1990-м за такое уже не сажали. Первыми это поняли львовяне, у которых большое количество мандатов в местном совете взяли Рух и УРП. И подняли сине-желтый флаг первыми. Затем иванофранковцы. Киевляне были третьими! Над Верховной Радой сине-желтый флаг начал развеваться только 4 сентября 1991 года – после провозглашения независимости.Примечательно, что в России замена государственной атрибутики прошла раньше: 12 июня 1991 года, в день выборов президента РСФСР, тысячи москвичей пронесли по городским улицам огромный триколор. Также, выступая с танка около Белого дома, триколором размахивал и Ельцин. 22 августа 1991 года был принят закон о национальным флаге РФ.В Украине сине-желтый флаг был введен в официальное использование только 18 сентября 1991 года постановлением президиума Верховного совета Украины, которым позволялось его использование для всех протокольных случаев. Как обычно, мы отстали на несколько шагов...