Кадыров запретил Помпео въезд в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении санкций против госсекретаря США Майкла Помпео, включая запрет на въезд и блокировку счетов. Об этом в пятницу, 24 июля.



Отмечается, что такое заявление Кадыров сделал на совещании в Грозном в ответ на о введении Госдепом визовых санкций против Кадырова, под которые также попали супруга и дочери главы республики.



"Господина Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. <...> Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", - сказал Кадыров.



Глава Чечни также выразил возмущение американскими санкциями против членов его семьи. "Если я совершил преступление, причем тут мои дети? Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? Причем тут моя жена, которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда? Это смешно", - сказал он, отметив, что это часть предвыборной кампании в США.

