В Украине могут существенно увеличить штрафы за домашнее насилие

В Украине могут увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз. В Верховную раду Украины внесли соответствующий законопроект №3908.



Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.



Сейчас за первое совершение правонарушения грозит штраф от 170 до 340 гривен, а за повторное в течение года - от 340 до 680 гривен.



"В связи с инфляционными процессами в стране и обесцениванием гривны за последние годы такой размер штрафа потерял свою предохранительную и карательную функцию и уже не выступает эффективным средством сдерживания нарушителей", - подчеркивается в пояснительной записке.



Документ предлагает увеличить штраф за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишения жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право и т.д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего. Его размер предлагают установить на уровне 1-2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17-34 тысяч гривен.



Кроме того, за повторное нарушение в течение года проект предусматривает штраф в размере от 2 до 4 тысяч таких минимумов, то есть 34-68 тысяч гривен.

