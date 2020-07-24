"Барселона" решила избавиться от чемпиона мира по футболу

Испанская "Барселона" готова продать французского защитника Самюэля Умтити.



Об этом сообщает Sport.es .



Руководство "Барсы" уже сообщили французу, что не рассчитывают на него в следующем сезоне из-за качества игры футболиста.



Тренерский штаб "Барселоны" считают, что 26-летний защитник не выступал на должном уровне в текущем сезоне и часто травмировался.



В текущем сезоне 26-летний Самюэль Умтити провел 18 матчей и не отличился результативными действиями. Его контракт с действителен до лета 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 32 млн евро.



В составе сборной Франции Умтити стал чемпионом мира по футболу в 2018 году.

