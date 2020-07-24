В Украине стартовала дополнительная сессия ВНО

В пятницу, 24 июля, началась дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания. Сегодня абитуриенты сдают физику.



Об этом сообщает пресс-служба Украинский центр оценивания качества образования.



С 09:50 до 10:50 был организован доступ к пунктам прохождения ВНО. Участникам тестирования рекомендовали брать с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты.



Дополнительная сессия ВНО предназначена для тех, кто не смог принять участие в основной сессии оценивания по причинам, не зависящим от их действий и воли. Она завершится 11 августа, а результаты тестирования объявят до 14 августа.

