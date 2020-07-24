Брейвик захотел написать книгу о своей жизни

Норвежский террорист Андерс Брейвик разослал несколько десятков писем разным людям и СМИ: он захотел, чтобы о нем написали книгу. Об этом писатель Кристоф Андерссон, получивший одно из писем, рассказал газете Sydsvenskan.



По его словам, Брейвик разослал письма как минимум 20 людям. Террорист хочет передать свои права на публикацию книги, фильма или интервью — он сам оценивает стоимость в 86 миллионов крон (почти 9,7 миллиона долларов).



Андерссон считает, что Брейвик вполне может заработать на этом: согласно норвежскому закону, доступ к материалам следствия не может быть получен без позволения преступника. Предполагается, что это может позволить ему продать права на издание своей истории.



В 2018-м Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Брейвика на условия содержания в тюрьме в Норвегии. Комитет, состоящий из трех судей, постановил, что «обращение заключенного неприемлемо в связи с ложными основаниями», сам террорист считал такое заключение бесчеловечным.



Находясь в заключении, преступник успел поменять имя — теперь его официально зовут Фьотольф Хансен.



22 июля 2011 года норвежец совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. В своих действиях он раскаялся только в феврале 2018-го, однако некоторые его заявления сочли манипуляцией.

