Автофиксация нарушений ПДД: В МВД рассказали о первых результатах

В Киеве за первый месяц работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество случаев превышения скорости в местах установки камер уменьшилась в 5 раз. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



"За месяц количество (показатель - ред.) превышений скорости в местах установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД упал в 5 раз. Это означает, что водители поняли: будешь ездить быстро - будешь получать штрафы. И это приводит к снижению количества аварий в местах концентрации ДТП - именно там, где эти камеры установлены", - сообщил Геращенко.



По его словам, в министерстве планируют примерно за 2 года установить около 1000 камер по всей стране.



"Их будет достаточно для того, чтобы существенно снизить количество автомобильных аварий, вызванных превышением скорости. К тому же, камеры на дороге, штрафы,... в целом, дисциплинируют водителей, и те начинают, в целом, вести себя лучше на дороге", - отметил Геращенко.



Он также сообщил, что в настоящее время в Киеве и области запущены 50 камер. В то же время, сейчас идет процесс закупки еще 300 камер, которые будут установлены на автодорогах Украины.



Также заместитель министра отметил, что обратился с письмом к мэрам крупных городов с предложением профинансировать установку камер.



С 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.



В течение июня, в первый месяц работы, камеры автофиксации нарушений ПДД зафиксировали почти 700 тыс. нарушений превышение скорости.



После установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД по всей Украине в МВД ожидают снижения на 30% смертности на дорогах.

