Минюст запустил систему подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО - Малюська

Министерство юстиции запустило новую услугу - подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам в следственном изоляторе.



Об этом написал министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.



"С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах", - написал он.



Сертификат можно приобрести онлайн на сайте ведомства.



"Помните, сертификат действует только в течение 6 месяцев после покупки. Если в течение указанного срока одаряемый не взято под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору", - добавил Малюська.

