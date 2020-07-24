Блохин: ни при каких обстоятельствах не буду болеть за "Динамо"

Легендарный игрок и экс-тренер киевского "Динамо" Олег Блохин поделился мнением о назначении Мирчи Луческу главным тренером "бело-синих", передает УНН со ссылкой на ТК "Футбол".



"Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу о "Динамо", об истории, о Лобановском, о всей традиции клуба. Это плевок мне в душу. Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько о "Динамо", что - ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"? Я не забуду, что он говорил о традициях "Динамо", Лобановском и все остальное", - сказал Олег Блохин.



По его словам, назначить главным тренером "можно кого угодно, только не Луческу". Также Блохин отметил, что ни при каких условиях не будет болеть за "Динамо" Луческу.



"Приходит человек, который Лобановского опустил ниже планки. Я играл, тоже добивался славы с "Динамо" и создавал имидж клуба. Как я могу это принять, объясните мне? Мне бы в 74 года такие деньги, думаю, тоже бы руководил. И вам тоже, думаю. Ну 74 года, четыре года не тренирует человек. Это издевательство. При нашей ситуации в стране платить такие деньги - непонятно, кому, чего. Дай бог ему здоровья", - добавил функционер.



В одном из своих публичных интервью, Луческу заявил, что высокое место Лобановского в рейтинге France Football несправедливо. Впоследствии Луческу подвергся критике на родине за такую позицию по отношению к Лобановскому.

