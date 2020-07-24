Суркис насмехается над болельщиками "Динамо" - Алиев

Экс-хавбек “Динамо” Александр Алиев прокомментировал назначение бывшего наставника “Шахтера” Мирчи Луческу на пост главного тренера “Динамо”, передает УНН со ссылкой на ua-football.com.



“Пускай болельщики "Динамо“ зададутся вопросом, насколько президент клуба насмехается над ними и плюет на них. Мирча Луческу проработал 12 лет в "Шахтере“. У нас в те времена были такие баталии. Что он говорил на клуб, как команда играет, на игроков... В общем, что попало. И президент сейчас насмехается над заядлыми болельщиками "Динамо“ таким назначением. Не понимаю, как он будет смотреть им в глаза”, — сказал Александр Алиев.



По его словам, эта новость всех повергла в шок, и что лично он против Луческу ничего не имеет.



“Пусть он работает и достигает позитивных результатов с командой. Но я прекрасно помню все его отзывы о киевском "Динамо“, когда я еще играл за киевлян. Видимо, Игорь Суркис все это забыл. Мне не интересно, что сейчас будет говорить Мирча Луческу, но это назначение — большой-большой плевок в заядлых болельщиков киевского "Динамо“. Кто виноват, пускай в этом разберется один человек”, — добавил Алиев.



Напомним, вчера “Динамо” подписало контракт с экс-наставником “Шахтера” Луческу. Его стоимость по данным спортивных СМИ могла составить 3 млн євро.



Новость о таком назначении болельщики столичного клуба, футбольные комментаторы и звездные украинские футболисты восприняли очень критично. Ультрас “Динамо” анонсировали акции протеста, и еще вчера прибыли на стадион клуба для разговора с президентом.



Суркис после этого дал эмоциональное интервью, в котором пожаловался на миллионые траты на содержание ФК.

