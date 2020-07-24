Стали известны результаты расшифровки самописцев самолета МАУ

Данные из "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ убедили всех участников международного расследования в том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает Европейская правда со ссылкой на МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что во Франции завершена расшифровка бортовых регистраторов самолета рейса PS752, и что информация с параметрического (FDR) и языкового (CVR) регистраторов самолета полностью расшифрована.



В МИД отметили, что данные с FDR показали, что с начала работы регистратора до момента остановки записи никаких технических отказов или других негативных факторов, которые могли повлиять на безопасность выполнения полета, не было обнаружено.



Информация с CVR тоже показала отсутствие каких-либо отклонений в работе экипажа с момента запуска двигателей до остановки записи речевого регистратора.



"Результаты расшифровки информации с "черных ящиков", выполненной в лаборатории Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (Франция), убедили всех участников международного расследования в тому, что катастрофа рейса PS752 произошла вследствие ракетной атаки", - рассказали в МИД.



Там также добавили, что международная комиссия по техническому расследованию, в состав которой входят эксперты НБРАП и Международных авиалиний Украины, продолжает работу, соблюдая международные практики технического расследования авиационных событий.

