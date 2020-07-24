Лукашенко готов разгонять протесты "майданутых" с помощью армии

По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко войны, как правило, начинаются с уличных протестов, демонстраций или майданов. Поэтому в стране нужны армейские подразделения с подготовленными бойцами, которые могут разогнать их.



Об этом пишет "БелТА".



"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США", - сказал Лукашенко.



Он заявил, что президенту США Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах применить федеральные силы и вывести войска на улицы городов.



"То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если Президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай Бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", - заявил Лукашенко.



По его словам, солдаты воинских частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации внутри страны.



"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - добавил президент Беларуси.



Напомним, в Беларуси в августе состоятся президентские выборы. Главных оппозиционных кандидатов на них не зарегистрировали, после этого в стране начались протесты.

