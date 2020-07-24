Кремль найдет способ достроить "Северный поток-2", несмотря на санкции США - Песков

В Кремле считают, что несмотря на новые санкции Соединенных Штатов, способ достроить "Северный поток-2" будет найден.



Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в пятницу, 24 июля, передает "РИА Новости".



По словам Пескова, новые санкции "бесспорно, вызывают обеспокоенность", а Россия считает, что они противоречат международному законодательству.



В то же время, как отметил представитель Кремля, участники проекта все равно будут искать способ завершить строительство газопровода.



"Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа ... Необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель", - сказал Песков.



Напомним, 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов. Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

