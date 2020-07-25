Протестующие вынудили власти Чикаго убрать памятники Колумбу

Власти Чикаго (США) из-за протестов решили убрать из городского парка памятник Христофору Колумбу, сообщает издание Chicago-Sun Times.



Сообщается, что неделю назад в парке произошел силовой конфликт протестующих с полицией, в результате чего были задержаны 12 человек, пострадали 18 сотрудников полиции.



Как сообщает телеканал NBC Chicago, другой памятник Колумбу, расположенный в чикагском районе Маленькая Италия, также был удален.



"Власти города Чикаго - в соответствии с распоряжением мэра Лайтфут - временно убрали статуи Христофора Колумба в Грант-Парке и парке Арриго до дальнейшего уведомления... Данная мера связана со стремлением обеспечить общественную безопасность и сохранить безопасные условия для инклюзивного и демократического общественного диалога о символах нашего города", - говорится в заявлении офиса мэра.



Напомним, массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) после смертельного задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.



Затем в ряде городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865), а также мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.



Позже президент США Дональд Трамп издал указ о наказании за снос памятников, а в конце июня объявил окончание войны с памятниками.

