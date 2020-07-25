Украина намерена создать международную платформу по Крыму

Киев намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма, правительство рассчитывает привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США, об этом шла речь на встрече украинского премьера Дениса Шмыгаля с высоким представителем Европейского Союза Хосепом Боррелем

В среду заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ является не публичным.



"Денис Шмыгаль добавил, что среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государств-гарантов украинской безопасности, в частности США, Великобританию, Францию и Германию как ключевого участника "нормандского формата", а также региональных партнеров", - говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.



По словам самого Шмыгаля, на первом этапе это будет консультативно-координационный формат, но в будущем власти Украины рассчитывают, что данная платформа трансформируется в переговорную площадку. Он выразил надежду на поддержку данной инициативы со стороны ЕС и НАТО.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

