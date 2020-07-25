На Украине будет тепло и немного дождливо

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в западных и местами в северных областях более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В западных, Житомирской, ночью также местами в Киевской и Черниговской областях небольшой, днем в западных областях умеренный кратковременный дождь, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с.



Температура ночью 12-17 °, на побережье морей до 22 °; днем в западных и Житомирской областях 23-28 °, на остальной территории 28-33 °, в южных областях до 35 °.



В Киеве - ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 15-17 °, днем 28-30 °.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 июля самая высокая температура днем была 35,5° в 1936г., самая низкая ночью 8,9° в 1890г.



В понедельник, 27 июля, в западных областях и на Приазовье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.



Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 14-19°, днём 27-32°, в западных областях 22-27°; в южной части ночью 18-23°, днём 31-36°.



В Киеве 27 июля без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.



25 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре в пределах Киева 22°.

