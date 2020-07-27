Папа Римский приветствовал решение о прекращении огня в Донбассе

Папа Римский Франциск приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе. "Я узнал, что недавно в Минске членами трехсторонней контактной группы было принято решение о новом прекращении огня, касающемся зоны Донбасса. Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе,...

...молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.



"Только таким образом можно будет восстановить доверие и создать предпосылки для столь необходимого и столь ожидаемого людьми примирения", - подчеркнул папа Франциск.



На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

