В ЛНР призвали ОБСЕ способствовать выполнению Киевом перемирия

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ способствовать выполнению Киевом взятых на себя обязательств по дополнительным мерам по перемирию в Донбассе.



Ранее в среду прошло заседание контактной группы в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама в четверг приветствовал договоренность о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе.



"В очередной раз напоминаем, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности. Просим миссию ОБСЕ способствовать выполнению украинской стороной взятых на себя обязательств", - заявил Осадчий журналистам.



Он уточнил, что в случае нарушения украинскими военнослужащими достигнутых договоренностей, при получении соответствующего приказа, Народная милиция готова к пресечению действий украинских силовиков.



"С личным составом подразделений (Народной милиции ЛНР - ред.), выполняющим задачи на передовой, проведены инструктажи по порядку соблюдения режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, а также доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения условий дополнительных мер контроля режима прекращения огня", - дополнил Осадчий.

