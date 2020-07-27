Тимати объявил об уходе из Black Star

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) заявил, что покидает музыкальный лейбл Black Star, который он основал в 2006 году вместе с Павлом Курьяновым и Вальтером Чассемом.



«На сегодняшний день превратившись в „Группу компаний“, на мой взгляд, мы естественно потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть „Гуглом“, „Верджином“, „Амазоном“ в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я, — написал музыкант в своем инстаграме. — Уже потратив 15 активных лет на создание одной „Империи“, я точно вижу, чего хочу дальше сам по жизни, и как минимум знаю, как, снова начав камерно, при желании превратиться в гиганта».



После ухода из компании Тимати стал независимым артистом, сохранив за собой полный каталог своих песен и товарных знаков. Также за ним остались учредительные доли и права в проектах «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг», «Блэк Стар Карвош», а компании «13 Барбершоп и тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» перешли под его полный контроль.



Кроме того, рэпер анонсировал выход в сентябре нового альбома, который «ответит на многие ваши вопросы».

